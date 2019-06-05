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Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки

Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки

Киев  •  УНН

 • 17857 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну. Ее капитал, по версии издания, в сумме достиг 600 млн долларов, говорится в материале на сайте журнала. Таким образом, американская R&B и поп-исполнительница стала богаче Мадонны (ее состояние в Forbes оценивают в 570 млн долларов), Селин Дион (450 млн долларов) и Бейонсе (400 млн долларов), пишет УНН.

Большую часть капитала Рианне, поясняют авторы рейтинга, принесла не музыка, а ее сотрудничество с французским производителем предметов роскоши LVMH, которым управляет миллиардер Бернар Арно (его состояние, по информации журнала, составляют 90,6 млрд долларов). LVMH производит предметы под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy и др.

Рианна в свою очередь, напоминает издание, вместе с LVMH является совладельцем косметического бренда Fenty Beauty, который был запущен в сентябре 2017 года. За первые несколько недель существования его объем продаж достиг 100 млн долларов, чему способствовала известность Рианны и 71 млн ее подписчиков в Instagram, отмечает Forbes. Сейчас продажи Fenty Beauty продолжают расти. В прошлом году, по оценкам журнала, он получил доход в 570 млн долларов. LVMH, по данным издания, владеет примерно 50% Fenty Beauty, у Рианны — около 15% компании.

Помимо этого, в мае LVMH и Рианна, замечает Forbes, объявили о скором создании нового модного дома под названием Fenty. Предполагалось, что он будет производить одежду, обувь, аксессуары и украшения премиум-класса. Кроме того, вместе с американской фирмой TechStyle Fashion Group Рианна, замечает издание, является совладельцем линии нижнего белья Savage X Fenty.

Как сообщал УНН, Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером в истории.

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