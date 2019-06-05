Forbes назвав найбагатшу жінку в світі музики

КИЇВ. 5 червня. УНН. Forbes назвав найбагатшою жінкою в світі музики 31-річну співачку Ріанну. Її капітал, за версією видання, в сумі досяг 600 млн доларів, говориться в матеріалі на сайті журналу. Таким чином, американська R&B і поп-виконавиця стала багатшою за Мадонну (її стан в Forbes оцінюють в 570 млн доларів), Селін Діон (450 млн доларів) і Бейонсе (400 млн доларів), пише УНН.