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Forbes назвав найбагатшу жінку в світі музики

Forbes назвав найбагатшу жінку в світі музики

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Forbes назвав найбагатшою жінкою в світі музики 31-річну співачку Ріанну. Її капітал, за версією видання, в сумі досяг 600 млн доларів, говориться в матеріалі на сайті журналу. Таким чином, американська R&B і поп-виконавиця стала багатшою за Мадонну (її стан в Forbes оцінюють в 570 млн доларів), Селін Діон (450 млн доларів) і Бейонсе (400 млн доларів), пише УНН.

Більшу частину капіталу Ріанні, пояснюють автори рейтингу, принесла не музика, а її співпраця з французьким виробником предметів розкоші LVMH, яким керує мільярдер Бернар Арно (його статки, за інформацією журналу, становлять 90,6 млрд доларів). LVMH виробляє предмети під торговими марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy і ін.

Ріанна в свою чергу, нагадує видання, разом з LVMH є співвласником косметичного бренду Fenty Beauty, який був запущений у вересні 2017 року. За перші декілька тижнів існування його обсяг продажів досяг 100 млн доларів, чому сприяла популярність Ріанни і 71 млн її підписників в Instagram, відзначає Forbes. Зараз продажі Fenty Beauty продовжують рости. У минулому році, за оцінками журналу, він отримав дохід в 570 млн доларів. LVMH, за даними видання, володіє приблизно 50% Fenty Beauty, у Ріанни — близько 15% компанії.

Крім цього, в травні LVMH і Ріанна, зауважує Forbes, оголосили про швидке створення нового модного будинку під назвою Fenty. Передбачалося, що він буде робити одяг, взуття, аксесуари та прикраси преміум-класу. Крім того, разом з американською фірмою TechStyle Fashion Group Ріанна, зауважує видання, є співвласником лінії нижньої білизни Savage X Fenty.

Як повідомляв УНН, Jay-Z став першим репером-мільярдером в історії.

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