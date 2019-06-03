Jay-Z став першим репером-мільярдером в історії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Репер Jay-Z став першим хіп-хоп-виконавцем, чий статок, за консервативними оцінками, становить один мільярд доларів, повідомляє Forbes, пише УНН.
У число активів 49-річного артиста входять нерухомість в Нью-Йорку і Каліфорнії за 120 мільйонів доларів, виробництво шампанського Armand de Brignac (310 мільйонів) і коньяку D’Ussé (100 мільйонів). Колекція творів мистецтва, якою володіє репер, оцінюється в 70 мільйонів.
В інвестиційний портфель Jay-Z, зокрема, входить частка в Uber вартістю 70 мільйонів. Також він володіє музичним стрімінговим сервісом Tidal, який, за оцінкою видання, коштує 100 мільйонів доларів.
У 2018 році Forbes включив Jay-Z в десятку найбільш високооплачуваних музикантів. За даними видання, репер заробив за рік 76,5 мільйона доларів.
Нагадуємо, Forbes восени назвав найбільш високооплачувану телевізійну акторку.