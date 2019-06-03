Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером в истории

В число активов 49-летнего артиста входят недвижимость в Нью-Йорке и Калифорнии за 120 миллионов долларов, производство шампанского Armand de Brignac (310 миллионов) и коньяка DʼUssé (100 миллионов). Коллекция произведений искусства, которой владеет рэпер, оценивается в 70 миллионов.

В инвестиционный портфель Jay-Z, в частности, входит доля в Uber стоимостью 70 миллионов. Также он владеет музыкальным стриминговым сервисом Tidal, который, по оценке издания, стоит 100 миллионов долларов.

В 2018 году Forbes включил Jay-Z в десятку самых высокооплачиваемых музыкантов. По данным издания, рэпер заработал за год 76,5 миллиона долларов.

Напоминаем, Forbes осенью назвал самую высокооплачиваемую телевизионную актрису.