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Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером в истории

Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером в истории

Киев  •  УНН

 • 11192 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Рэпер Jay-Z стал первым хип-хоп-исполнителем, чье состояние, по консервативным оценкам, составляет один миллиард долларов, сообщает Forbes, пишет УНН.

В число активов 49-летнего артиста входят недвижимость в Нью-Йорке и Калифорнии за 120 миллионов долларов, производство шампанского Armand de Brignac (310 миллионов) и коньяка DʼUssé (100 миллионов). Коллекция произведений искусства, которой владеет рэпер, оценивается в 70 миллионов.

В инвестиционный портфель Jay-Z, в частности, входит доля в Uber стоимостью 70 миллионов. Также он владеет музыкальным стриминговым сервисом Tidal, который, по оценке издания, стоит 100 миллионов долларов.

В 2018 году Forbes включил Jay-Z в десятку самых высокооплачиваемых музыкантов. По данным издания, рэпер заработал за год 76,5 миллиона долларов.

Напоминаем, Forbes осенью назвал самую высокооплачиваемую телевизионную актрису.

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