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Фонтан был высотой с 16-этажку: в центре Киева прорвало трубопровод, повреждение локализовали

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. В центре Киева на улице Большой Васильковской произошло повреждение трубопровода с утечкой наружу. Повреждение теплосети локализовано. Об этом сообщает КГГА, передает УНН.

Цитата

«Сегодня, 6 мая, около 11:10 во время проведения гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5 на улице Большой Васильковской произошло повреждение трубопровода с утечкой наружу. Провал площадью 1,5х1,5 м на месте повреждения огражден, пострадавших пока нет», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что теплосеть диаметром 300 мм была введена в эксплуатацию в 1982 году.

«Сразу после сообщения об утечке аварийная бригада «Киевтеплоэнерго» перекрыла подачу воды и локализовала повреждение. Начата подготовка к проведению ремонтных работ, на место прибывает спецтехника и оперативный персонал», - отмечается в сообщении.

В пабликах сообщали, что "фонтан был высотой с 16-этажку".

Дополнение

В апреле в Киеве на улице Подвысоцкого произошла авария на трубопроводе.

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