Утворилися завіса з пару: у Києві на Дружби Народів через прорив труби ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Через аварію на трубопроводі ускладнено рух на бульварі Миколи Міхновського (колишній Дружби Народів) та вулиці Підвисоцького у столиці. Про це повідомили у патрульній поліції Києва, пише УНН.
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"Ускладнений рух на бульварі Дружби Народів та вулиці Підвисоцького. Попередньо, на вулиці Підвисоцького сталась аварія на трубопроводі", - повідомили правоохоронці.
Деталі
Об'їзд здійснюється через вулицю Товарну.
Водіїв закликали зважати на це під час планування маршруту руху.
У КМДА вказали, що сьогодні о 08:40 на бульварі Миколи Міхновського (колишній Дружби Народів) сталося "експлуатаційне пошкодження магістрального трубопроводу з витоком теплоносія назовні".
"Гаряча вода потрапила на проїжджу частину", - ідеться у повідомленні.
"Київтеплоенерго", як вказано, локалізувало пошкодження тепломережі на бульварі Миколи Міхновського.
"Розпочато підготовку до ремонтних робіт. Завершити їх планують впродовж доби", - зазначили у КМДА.
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Опалювальний сезон у Києві завершують з 8 квітня.