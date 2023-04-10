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Утворилися завіса з пару: у Києві на Дружби Народів через прорив труби ускладнено рух

Утворилися завіса з пару: у Києві на Дружби Народів через прорив труби ускладнено рух

Київ • УНН

 • 1128603 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Через аварію на трубопроводі ускладнено рух на бульварі Миколи Міхновського (колишній Дружби Народів) та вулиці Підвисоцького у столиці. Про це повідомили у патрульній поліції Києва, пише УНН.

Цитата

"Ускладнений рух на бульварі Дружби Народів та вулиці Підвисоцького. Попередньо, на вулиці Підвисоцького сталась аварія на трубопроводі", - повідомили правоохоронці.

Деталі

Об'їзд здійснюється через вулицю Товарну.

Водіїв закликали зважати на це під час планування маршруту руху.

У КМДА вказали, що сьогодні о 08:40 на бульварі Миколи Міхновського (колишній Дружби Народів) сталося "експлуатаційне пошкодження магістрального трубопроводу з витоком теплоносія назовні".

"Гаряча вода потрапила на проїжджу частину", - ідеться у повідомленні.

"Київтеплоенерго", як вказано, локалізувало пошкодження тепломережі на бульварі Миколи Міхновського.

"Розпочато підготовку до ремонтних робіт. Завершити їх планують впродовж доби", - зазначили у КМДА.

Нагадаємо

Опалювальний сезон у Києві завершують з 8 квітня.

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