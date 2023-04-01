За 400 днів війни у Києві народилися понад 18 тисяч немовлят

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Із 24 лютого 2022 року в Києві з'явилися на світ 9519 хлопчиків та 8931 дівчинка. Серед новонароджених – 317 двієнь та чотири трійні.

За цей час у столиці одружилися 26 614 пар.

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