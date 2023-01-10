Джавеліна, Іскандер, Сармат: які оргинільні імена обирають українці для немовлят

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Так, серед оригінальних жіночих імен зареєстровані Мрія, Луна, Авіталь-Азаліна, Мєрʼєла, Сладіслава, Квіта, Ульпана, Мантикора, Ніколоз, Русаліна, Юнія, Джавеліна.

Серед чоловічих імен – Іскандер, Воліслав, Марс, Велеслав, Аххілес, Сармат, Світозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркіс, Стиліан, Хʼюго, Нікодим, Нектарій.

Нагадаємо

У перший день нового року у Києві народилася 31 дитина, що менше ніж торік. 1 січня 2022 року народилося 50 дітей.