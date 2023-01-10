Джавелина, Искандер, Сармат: какие органические имена выбирают украинцы для младенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Министерство юстиции Украины обнародовало список оригинальных имен, которые украинцы выбирали для своих новорожденных малышей в течение 2 полугодия прошлого года, передает УНН.
Детали
Так, среди оригинальных женских имен зарегистрированы Мечта, Луна, Авиталь-Азалина, Мерьела, Сладислава, Квита, Ульпана, Мантикора, Николоз, Русалина, Юния, Джавелина.
Среди мужских имен – Искандер, Волислав, Марс, Велеслав, Аххилес, Сармат, Свитозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркис, Стилиан, Хьюго, Никодим, Нектарий.
Напомним
В первый день нового года в Киеве родился 31 ребенок, что меньше чем в прошлом году. 1 января 2022 родилось 50 детей.