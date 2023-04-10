Образовались завеса из пара: в Киеве на Дружбы Народов из-за прорыва трубы затруднено движение

Цитата

"Затруднено движение на бульваре Дружбы Народов и улице Подвысоцкого. Предварительно, на улице Подвысоцкого произошла авария на трубопроводе", - сообщили правоохранители.

Детали

Объезд осуществляется через улицу Товарную.

Водителей призвали учитывать это при планировании маршрута движения.

В КГГА указали, что сегодня в 08:40 на бульваре Николая Михновского (бывший Дружбы Народов) произошло "эксплуатационное повреждение магистрального трубопровода с утечкой теплоносителя наружу".

"Горячая вода попала на проезжую часть", - говорится в сообщении.

"Киевтеплоэнерго", как указано, локализовало повреждение теплосети на бульваре Николая Михновского.

"Начата подготовка к ремонтным работам. Завершить их планируют в течение суток", - отметили в КГГА.

Напомним

Отопительный сезон в Киеве завершают с 8 апреля.