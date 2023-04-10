Образовались завеса из пара: в Киеве на Дружбы Народов из-за прорыва трубы затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Из-за аварии на трубопроводе затруднено движение на бульваре Николая Михновского (бывший Дружбы Народов) и улице Подвысоцкого в столице. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, пишет УНН.
Цитата
"Затруднено движение на бульваре Дружбы Народов и улице Подвысоцкого. Предварительно, на улице Подвысоцкого произошла авария на трубопроводе", - сообщили правоохранители.
Детали
Объезд осуществляется через улицу Товарную.
Водителей призвали учитывать это при планировании маршрута движения.
В КГГА указали, что сегодня в 08:40 на бульваре Николая Михновского (бывший Дружбы Народов) произошло "эксплуатационное повреждение магистрального трубопровода с утечкой теплоносителя наружу".
"Горячая вода попала на проезжую часть", - говорится в сообщении.
"Киевтеплоэнерго", как указано, локализовало повреждение теплосети на бульваре Николая Михновского.
"Начата подготовка к ремонтным работам. Завершить их планируют в течение суток", - отметили в КГГА.
Напомним
Отопительный сезон в Киеве завершают с 8 апреля.