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Фонтан був заввишки з 16-поверхівку: у центрі Києва прорвало трубопровід, пошкодження локалізували

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У центрі Києва на вулиці Великій Васильківській сталось пошкодження трубопроводу з витоком назовні. Пошкодження тепломережі локалізовано. Про це повідомляє КМДА, передає УНН.

Цитата

«Сьогодні, 6 травня, близько 11:10 під час проведення гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5 на вулиці Великій Васильківській сталось пошкодження трубопроводу з витоком назовні. Провалля площею 1,5х1,5 м на місці пошкодження огороджене, постраждалих наразі немає», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що тепломережа діаметром 300 мм була введена в експлуатацію в 1982 році.

«Одразу після повідомлення про витік аварійна бригада «Київтеплоенерго» перекрила подачу води та локалізувала пошкодження. Розпочато підготовку до проведення ремонтних робіт, на місце прибуває спецтехніка та оперативний персонал», - зазначається в повідомленні.

У пабліках повідомляли, що "фонтан був заввишки з 16-поверхівку".

Доповнення

У квітні в Києві на вулиці Підвисоцького сталася аварія на трубопроводі.

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