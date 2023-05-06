Фонтан був заввишки з 16-поверхівку: у центрі Києва прорвало трубопровід, пошкодження локалізували
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У центрі Києва на вулиці Великій Васильківській сталось пошкодження трубопроводу з витоком назовні. Пошкодження тепломережі локалізовано. Про це повідомляє КМДА, передає УНН.
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«Сьогодні, 6 травня, близько 11:10 під час проведення гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5 на вулиці Великій Васильківській сталось пошкодження трубопроводу з витоком назовні. Провалля площею 1,5х1,5 м на місці пошкодження огороджене, постраждалих наразі немає», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що тепломережа діаметром 300 мм була введена в експлуатацію в 1982 році.
«Одразу після повідомлення про витік аварійна бригада «Київтеплоенерго» перекрила подачу води та локалізувала пошкодження. Розпочато підготовку до проведення ремонтних робіт, на місце прибуває спецтехніка та оперативний персонал», - зазначається в повідомленні.
У пабліках повідомляли, що "фонтан був заввишки з 16-поверхівку".
Доповнення
У квітні в Києві на вулиці Підвисоцького сталася аварія на трубопроводі.