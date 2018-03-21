Фонсека занял второе место в борьбе за звание лучшего тренера года Португалии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Португальская федерация футбола на торжественной церемонии в Лиссабоне подвела итоги 2017 года и объявила победителя в номинации “тренер года”, информирует УНН со ссылкой на
Близок к победе был главный тренер донецкого “Шахтера” Паулу Фонсека, который занял в гонке вторую ступень. Фонсека вместе с “горняками” стал победителем УПЛ, Суперкубке и Кубке Украины.
Лучшим был признан наставник “Монако” Леонардо с помощью которого “монегаски” прервали победную гегемонию в Лиге 1 “ПСЖ”, а также дошли до полуфинала Лиги чемпионов.
Отметим, что другим претендентом на награду был наставник “Бенфики” Руй Виктория
Добавим также, контракт Фонсеки с украинским грандом действует до конца сезона 2017/18 годов.