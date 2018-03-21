Фонсека занял второе место в борьбе за звание лучшего тренера года Португалии

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 2224 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 50140 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 67036 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100931 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108500 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116243 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121647 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132783 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146770 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148064 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Фонсека занял второе место в борьбе за звание лучшего тренера года Португалии

Фонсека занял второе место в борьбе за звание лучшего тренера года Португалии

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Португальская федерация футбола на торжественной церемонии в Лиссабоне подвела итоги 2017 года и объявила победителя в номинации “тренер года”, информирует УНН со ссылкой на

Близок к победе был главный тренер донецкого “Шахтера” Паулу Фонсека, который занял в гонке вторую ступень. Фонсека вместе с “горняками” стал победителем УПЛ, Суперкубке и Кубке Украины.

Лучшим был признан наставник “Монако” Леонардо с помощью которого “монегаски” прервали победную гегемонию в Лиге 1 “ПСЖ”, а также дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

Отметим, что другим претендентом на награду был наставник “Бенфики” Руй Виктория

Добавим также, контракт Фонсеки с украинским грандом действует до конца сезона 2017/18 годов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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