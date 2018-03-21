Фонсека посів друге місце у боротьбі за звання кращого тренера року Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Португальська федерація футболу на урочистій церемонії в Лісабоні підвела підсумки 2017-го року та оголосила переможця в номінації “тренер року”, інформує УНН з посиланням на
Близьким до перемоги був головний тренер донецького “Шахтаря” Паулу Фонсека, який зайняв у перегонах другий щабель. Фонсека разом із “гірниками” став переможцем УПЛ, Суперкубку та Кубку України.
Кращим було визнано наставник французького “Монако” Леонарду за допомогою якого “монегаски” перервали переможну гегемонію в Лізі 1 “ПСЖ”, а також дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів.
Відзначимо, що іншим претендентом на нагороду був наставник “Бенфіки” Руй Вікторія
Додамо також, контракт Фонсеки з українським грандом діє до кінця сезону 2017/18 років.