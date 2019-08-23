Фонду гарантирования вкладов вернули незаконно выведенное имущество на 100 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Фонду гарантирования вкладов физических лиц возвращено имущество на более чем 100 миллионов гривен, которое незаконно вывели из неплатежеспособного ПАО "ВТБ Банк". Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, сразу после признания Нацбанком Украины неплатежеспособным ПАО "ВТБ Банк" и внедрения Фондом гарантирования вкладов физических лиц процедуры ликвидации, фигуранты уголовного производства подделали договоры купли-продажи имущества, которое принадлежало банковскоому учреждению.
Они внесли изменения в Государственный реестр вещественных прав на недвижимое имущество в отношении двух нежилых объектов недвижимости в Харькове и 23 жилых помещений в столице общей стоимостью более 100 миллионов гривен. Вследствие чего имущество было перерегистрировано так называемым черным нотариусом на подконтрольное дельцам юридическое лицо. К сделке были причастны работники банка, которые предоставили информацию о наиболее ликвидных активах учреждения, их личности установлены, указали в СБУ.
Сейчас совместными усилиями СБУ и Киевской местной прокуратурой №7 на все объекты недвижимости, являющиеся предметом преступления, Подольским районным судом Киева наложен арест. Право собственности на помещение фактически возвращено Фонду гарантирования вкладов физических лиц.
Двум фигурантам уголовного производства, в том числе черном нотариусу, объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3 ст . 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
Напомним, ПАО "ВТБ Банк" прекратил деятельность в Украине в декабре 2018 года.