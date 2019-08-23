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06:35 • 43557 просмотра

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6 марта, 17:12 • 129913 просмотра

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6 марта, 17:07 • 121089 просмотра

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Фонду гарантирования вкладов вернули незаконно выведенное имущество на 100 млн грн

Фонду гарантирования вкладов вернули незаконно выведенное имущество на 100 млн грн

Киев  •  УНН

 • 8649 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Фонду гарантирования вкладов физических лиц возвращено имущество на более чем 100 миллионов гривен, которое незаконно вывели из неплатежеспособного ПАО "ВТБ Банк". Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, сразу после признания Нацбанком Украины неплатежеспособным ПАО "ВТБ Банк" и внедрения Фондом гарантирования вкладов физических лиц процедуры ликвидации, фигуранты уголовного производства подделали договоры купли-продажи имущества, которое принадлежало банковскоому учреждению.

Они внесли изменения в Государственный реестр вещественных прав на недвижимое имущество в отношении двух нежилых объектов недвижимости в Харькове и 23 жилых помещений в столице общей стоимостью более 100 миллионов гривен. Вследствие чего имущество было перерегистрировано так называемым черным нотариусом на подконтрольное дельцам юридическое лицо. К сделке были причастны работники банка, которые предоставили информацию о наиболее ликвидных активах учреждения, их личности установлены, указали в СБУ.

Сейчас совместными усилиями СБУ и Киевской местной прокуратурой №7 на все объекты недвижимости, являющиеся предметом преступления, Подольским районным судом Киева наложен арест. Право собственности на помещение фактически возвращено Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Двум фигурантам уголовного производства, в том числе черном нотариусу, объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3 ст . 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ПАО "ВТБ Банк" прекратил деятельность в Украине в декабре 2018 года.

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