Фонду гарантування вкладів повернули незаконно виведене майно на 100 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повернуто майно на більше ніж 100 мільйонів гривень, яке незаконно вивели з неплатоспроможного ПАТ "ВТБ Банк". Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, відразу після визнання Нацбанком України неплатоспроможним ПАТ "ВТБ Банк" та запровадження Фондом гарантування вкладів фізичних осіб процедури ліквідації, фігуранти кримінального провадження підробили договори купівлі-продажу майна, яке належало банківській установі.
Вони внесли зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо двох нежитлових об’єктів нерухомості в Харкові та 23 житлових приміщень у столиці загальною вартістю понад 100 мільйонів гривень. Унаслідок чого майно було перереєстровано так званим чорним нотаріусом на підконтрольну ділкам юридичну особу. До оборудки були причетні працівники банку, які надали інформацію про найбільш ліквідні активи установи, їх особи встановлені, вказали у СБУ.
Наразі спільними зусиллями СБУ та Київської місцевої прокуратури №7 на всі об’єкти нерухомості, що є предметом злочину, Подільським районним судом Києва накладено арешт. Право власності на приміщення фактично повернуто Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Двом фігурантам кримінального провадження, у тому числі чорному нотаріусу, оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, ПАТ "ВТБ Банк" припинив діяльність в Україні в грудні 2018 року.