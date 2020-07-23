Фонд соцстраха продолжает начислять суммы расходов на медико-социальные услуги
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Фонд социального страхования Украины продолжает начислять суммы расходов на медико-социальные услуги и осуществит выплаты по окончании карантина или снятия ограничений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ФССУ.
Сообщается, что с 18 апреля 2020 года Фонд социального страхования Украины по требованию закона приостановил финансирование медицинских и социальных услуг отдельных выплат для пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью и работающего населения на период действия карантина. Ограничение наложено пунктом вторым части пятой заключительных положений Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном Бюджете Украины на 2020 год".
"Вместе с тем, ФССУ продолжает начислять соответствующие суммы расходов на медико-социальные услуги, а также единовременные пособия. Средства смогут быть направлены на счета пострадавших, лиц с инвалидностью и членов их семей после прекращения действия ограничений, установленных Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном Бюджете Украины на 2020 год", - говорится в сообщении.
Также исполнительная дирекция Фонда социального страхования Украины обратилась к Комитету Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и Министерству социальной политики Украины относительно устранения установленных ограничений.
"... исполнительной дирекцией был поддержан проект Закона Украины "О внесении изменения в раздел II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по социальному страхованию" (реестр. № 3692-1 от 06.07.2020), направленного на устранение указанных ограничений", - отмечается в сообщении.
Кроме того, по итогам заседания Координационного совета по вопросам защиты социальных прав было принято решение рекомендовать Уполномоченному ВРУ по правам человека содействие в восстановлении предоставления за счет средств Фонда медико-социальных услуг пострадавшим на производстве, единовременных выплат при несчастном случае или профзаболевании и реабилитационном лечении работающих на базе санаторно-курортных учреждений.
Напомним, Фонд соцстраха выделил 1,5 млн грн семье умершего от коронавируса анестезиолога.