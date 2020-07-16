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Фонд соцстраху виділив 1,5 млн грн родині померлого від коронавірусу анестезіолога

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Фонд соціального страхування України профінансував страхову виплату у розмірі 1,576 млн грн для родини та батьків лікаря-анестезіолога з Одещини, який помер внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків. Всього допомогу виділили для чотирьох родин медичних працівників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал ФССУ.

“Для родини та батьків лікаря-анестезіолога з Одещини, який помер внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування України профінансував страхову виплату у розмірі 1 мільйон 576 тис. 500 гривень за кошти державного бюджету”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що допомога була перерахована сьогодні Фондом у рівних частинах особам, які мають на неї право. Кошти надійдуть на рахунки сім’ї упродовж декількох банківських днів.

“Загалом станом на сьогодні ФССУ профінансовано державні допомоги відповідно до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” для чотирьох родин медичних працівників. Також сьогодні Фонд соціального страхування України здійснив фінансування одноразової допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у розмірі 210 тис. 200 гривень членам родини працівника з Житомирщини, який помер внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19. Загалом ФССУ профінансував надання такої допомоги для чотирьох родин”, - повідомили у Фонді.

Нагадаємо, 10 липня уряд прийняв рішення про виділення Міністерству соціальної політики України 233,3 млн гривень для надання страхових виплат, передбачених статтею 39 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”.

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