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Фонд соцстраха выделил 1,5 млн грн семье умершего от коронавируса анестезиолога

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КИЕВ. 16 июля. УНН. Фонд социального страхования Украины профинансировал страховую выплату в размере 1,576 млн грн для семьи и родителей врача-анестезиолога из Одесской области, умершего вследствие инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей. Всего помощь выделили для четырех семей медицинских работников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ФССУ.

"Для семьи и родителей врача-анестезиолога из Одесской области, умершего вследствие инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей, Фонд социального страхования Украины профинансировал страховую выплату в размере 1 миллион 576 тыс. 500 гривен за средства государственного бюджета" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь была перечислена сегодня Фондом в равных частях лицам, имеющим на нее право. Средства поступят на счета семьи на протяжении нескольких банковских дней.

"Всего по состоянию на сегодня ФССУ профинансировано государственные пособия в соответствии с Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней" для четырех семей медицинских работников. Также сегодня Фонд социального страхования Украины осуществил финансирование единовременного пособия по государственному социальному страхованию в размере 210 тыс. 200 гривен членам семьи работника из Житомирской области, который умер в результате острого профессионального заболевания COVID-19. В общем ФССУ профинансировал предоставление такой помощи для четырех семей", - сообщили в Фонде.

Напомним, 10 июля правительство приняло решение о выделении Министерству социальной политики Украины 233,3 млн гривен для предоставления страховых выплат, предусмотренных статьей 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

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