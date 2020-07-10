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Члени сімей померлих від COVID-19 медиків отримають державну допомогу

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Урядом прийнято рішення про видділення Міністерству соціальної політики України 233,3 млн гривень для надання страхових виплат, передбачених статтею 39 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

Так, зазначені кошти Міністерством спрямовано на рахунок Фонду соціального страхування України для виплати одноразової допомоги членам сімей медичних працівників, смерть яких настала внаслідок інфікування коронавірусною хворобою COVID-19.

На сьогодні до Фонду надійшла інформація про 7 підтверджених випадків гострого професійного захворювання медиків під час виконання обов’язків внаслідок зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 із смертельним наслідком.

“Протягом 1-2 „банківських днів“ трьом родинам померлих від коронавірусу медичних працівників, документи від яких в повному обсязі надійшли до Фонду буде виплачено по 1 576,5 тис гривень гарантованої державою допомоги. Іншим 4 родинам така допомога буде виплачена найближчим часом після отримання усіх необхідних документів. Наразі фахівцями Фонду надається всебічна допомога сім’ям потерпілих стосовно збору документів для призначення виплат”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, з Фонду боротьби з COVID-19 на заходи попередження та боротьби з коронавірусною хворобою спрямовано вже 38,17 млрд грн, усього з Фонду спрямовано 54 млрд грн.

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