Члены семей умерших от COVID-19 медиков получат госпомощь

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Правительством принято решение о выделении Министерству социальной политики Украины 233,3 млн гривен для предоставления страховых выплат, предусмотренных статьей 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Так, указанные средства Министерством направлены на счет Фонда социального страхования Украины для выплаты единовременного пособия членам семей медицинских работников, смерть которых наступила в результате инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19.

На сегодня в Фонд поступила информация о 7 подтвержденных случаях острого профессионального заболевания медиков при исполнении обязанностей вследствие заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 со смертельным исходом.

"В течение 1-2 "банковских дней" трем семьям умерших от коронавируса медицинских работников, документы от которых в полном объеме поступили в Фонд будет выплачено по 1 576,5 тыс гривен гарантированной государством помощи. Другим 4 семьям такая помощь будет выплачена в ближайшее время после получения всех необходимых документов. Сейчас специалистами Фонда предоставляется всесторонняя помощь семьям пострадавших по сбору документов для назначения выплат", - говорится в сообщении.

Напомним, из Фонда борьбы с COVID-19 на меры предупреждения и борьбы с коронавирусной болезнью направлено уже 38,17 млрд грн, всего из Фонда направлено 54 млрд грн.

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