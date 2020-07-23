Фонд соцстраху продовжує нараховувати суми витрат на медико-соціальні послуги
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Фонд соціального страхування України продовжує нараховувати суми витрат на медико-соціальні послуги та здійснить виплати після закінчення карантину або зняття обмежень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ФССУ.
Повідомляється, що з 18 квітня 2020 року Фонд соціального страхування України на вимогу закону призупинив фінансування медичних і соціальних послуг та окремих виплат для потерпілих на виробництві, осіб з інвалідністю та працюючого населення на період дії карантину. Обмеження накладено пунктом другим частини п’ятої прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний Бюджет України на 2020 рік".
"Водночас, ФССУ продовжує нараховувати належні суми витрат на медико-соціальні послуги, а також одноразові допомоги. Кошти зможуть бути направлені на рахунки потерпілих, осіб з інвалідністю та членів їх сімей після припинення дії обмежень, встановлених Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний Бюджет України на 2020 рік", - йдеться в повідомленні.
Також виконавча дирекція Фонду соціального страхування України звернулась до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів і Міністерства соціальної політики України щодо усунення встановлених обмежень.
"…виконавчою дирекцією було підтримано проект Закону України "Про внесення зміни до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо соціального страхування" (реєстр. № 3692-1 від 06.07.2020), спрямованого на усунення зазначених обмежень", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, за підсумками засідання Координаційної ради з питань захисту соціальних прав було прийнято рішення рекомендувати Уповноваженому ВРУ з прав людини сприяти у відновленні надання за рахунок коштів Фонду медико-соціальних послуг потерпілим на виробництві, одноразових виплат у разі нещасного випадку чи профзахворювання та реабілітаційного лікування працюючих на базі санаторно-курортних закладів.
Нагадаємо, Фонд соцстраху виділив 1,5 млн грн родині померлого від коронавірусу анестезіолога.