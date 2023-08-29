Фонд гарантирования официально подтвердил, что выплатил вкладчикам банка "Конкорд" уже более половины гарантированной суммы

Цитата

“За первую неделю с момента начала выплаты гарантированного возмещения вкладчики АО “АКБ „КОНКОРД“ получили от Фонда гарантирования вкладов 374 млн грн, что составляет 58% общей гарантированной суммы”, — говорится в официальном сообщении Фонда.

Детали

Указывается, что активнее всего за возмещением от Фонда гарантирования вкладчики АО “АКБ “КОНКОРД” обращались в первые три дня с момента начала выплат.

"Так, из 374 млн грн вкладчики АО “АКБ “КОНКОРД” только с понедельника по среду получили 333 млн грн. Примечательным также является то, что все больше вкладчиков банков, которые ликвидируются, выбирают дистанционный способ выплаты возмещения. Более трети назначенной к выплатам гарантированной суммы, а именно 156 млн грн, было получено вкладчиками АО “АКБ „КОНКОРД“ без посещения отделения банка-агента Фонда”, — отметила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Наталья Рудуха.

Выплаты вкладчикам АО “АКБ “КОНКОРД” продолжаются. Учитывая нормы действующего законодательства, вкладчики АО “АКБ “КОНКОРД” получают гарантированное возмещение в полном объеме суммы вклада вместе с начисленными по состоянию на конец дня 1 августа 2023 года процентами.

Вкладчики АО “АКБ “КОНКОРД” могут обращаться за возмещением средств в один из банков-агентов Фонда в течение срока осуществления ликвидационной процедуры банка, которая начата сроком на три года до 1 августа 2026 года включительно.

Получить возмещение по вкладу можно непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно, без физического посещения отделения банка. Дистанционные выплаты осуществляют 5 банков-агентов.

Контекст

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества “АКБ “КОНКОРД” с 1 августа 2023 года.

Совладелица банка “Конкорд” Елена Соседка в сообщении на своей странице в Facebook отметила, что активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели.

В свою очередь, ее сестра Юлия Соседка, которая также является совладелицей банка, подчеркнула, что ConcordBank впервые в истории Украины сделает процедуру ликвидации финучреждения максимально прозрачной.