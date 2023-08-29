Фонд гарантування офіційно підтвердив, що виплатив вкладникам банку “Конкорд” вже більше половини гарантованої суми
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Майже 374 млн грн отримали вкладники АТ “АКБ “Конкорд” від Фонду гарантування за перший тиждень виплати відшкодування — про це сьогодні офіційно повідомили у ФГВФО. Раніше УНН повідомляв цю інформацію з посиланням на власні джерела.
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“За перший тиждень з моменту початку виплати гарантованого відшкодування вкладники АТ “АКБ „КОНКОРД“ отримали від Фонду гарантування вкладів 374 млн грн, що становить 58% загальної гарантованої суми”, — йдеться в офіційному повідомленні Фонду.
Деталі
Вказується, що найактивніше за відшкодуванням від Фонду гарантування вкладники АТ “АКБ “КОНКОРД” звертались в перші три дні з моменту початку виплат.
"Так, із 374 млн грн вкладники АТ “АКБ “КОНКОРД” лише з понеділка по середу отримали 333 млн грн. Примітним також є те, що все більше вкладників банків, що ліквідуються, обирають дистанційний спосіб виплати відшкодування. Більше третини призначеної до виплат гарантованої суми, а саме 156 млн грн, було отримано вкладниками АТ “АКБ „КОНКОРД“ без відвідування відділення банку-агента Фонду”, — зазначила заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Наталія Рудуха.
Виплати вкладникам АТ “АКБ “КОНКОРД” тривають. Зважаючи на норми чинного законодавства, вкладники АТ “АКБ “КОНКОРД” отримують гарантоване відшкодування в повному обсязі суми вкладу разом із нарахованими станом на кінець дня 1 серпня 2023 року відсотками.
Вкладники АТ “АКБ “КОНКОРД” можуть звертатись за відшкодуванням коштів до одного з банків-агентів Фонду впродовж терміну здійснення ліквідаційної процедури банку, що розпочата строком на три роки до 1 серпня 2026 року включно.
Отримати відшкодування за вкладом можна безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку. Дистанційні виплати здійснюють 5 банків-агентів.
Контекст
Правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства “АКБ “КОНКОРД” з 1 серпня 2023 року.
Співвласниця банку “Конкорду” Олена Сосєдка у повідомленні на своїй сторінці у Facebook наголосила, що активів банку вистачить, аби вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні.
Своєю чергою, її сестра Юлія Сосєдка, яка також є співвласницею банку, наголосила, що ConcordBank вперше в історії України зробить процедуру ліквідації фінустанови максимально прозорою.