Фонд гарантирования вкладов в декабре 2022 года закупил 200 ноутбуков, вероятно, переплатив за них не менее 1 млн гривен
Киев • УНН
Фонд гарантирования вкладов физических лиц приобрел 200 ноутбуков за 5 798 000 гривен на тендере, вероятно, переплатив по меньшей мере 1 миллион гривен.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в декабре 2022 года закупил 200 ноутбуков за 5 798 000 гривен и вероятно переплатил за них минимум миллион гривен, передает УНН.
По данным платформы Prozorro, Фонд гарантирования вкладов 30 ноября 2022 года объявил тендер на закупку 200 ноутбуков ожидаемой стоимостью 5 799 984 гривен. В торгах, которые состоялись в декабре, приняла участие одна компания - ООО "СМАРТ ТЕХНОЛОДИС", которая и была признана победителем.
Ее предложение было ниже заявленной стоимости всего почти на две тысячи гривен.
Согласно тендерной документации, характеристики 40 ноутбуков следующие: модель должна быть не хуже Intel Core i3 (не менее 10 поколения), диагональ - 15.6", оперативная память не менее 8 Гб (с возможностью расширения до 16Gb), тип интерфейса: SSD M.2 NVMe PCIe, емкость накопителя - не менее 256 Гб, габариты - не более 359x236x20 мм.
Еще 160 ноутбуков имели следующие характеристики: модель должна быть не хуже Intel Core i3 (не менее 11 поколения), диагональ - 15.6", оперативная память не менее 8 Гб (с возможностью расширения до 16Gb), тип интерфейса: SSD M.2 NVMe PCIe, емкость накопителя - не менее 256 Гб, габариты - не более 359x236x20 мм.
Таким образом в среднем один ноутбук обошелся Фонду в 28 999,92 гривны.
Напомним, что в декабре 2022 года действовал фиксированный курс валют и 1 доллар тогда стоил 36,5686 гривен.
Ноутбук с похожими параметрами в декабре 2022 года стоил от 12 199 гривен до 23 999 гривен.
Если даже посчитать закупку по самой высокой цене, получается что Фонд вероятно переплатил минимум миллион гривен.
Напомним
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ноябре прошлого года закупил 130 ноутбуков за более чем 4 миллиона гривен, вероятно переплатив минимум 280 тысяч гривен. Тогда в торгах также победила ООО "СМАРТ ТЕХНОЛОДЖИС".
Эта же компания побеждала еще в двух тендерах, объявленных Фондом гарантирования вкладов физлиц в декабре 2023 года. В одном на 2 390 244 гривен по закупке услуг по технической поддержке компьютерного оборудования Flex System и Storwize V3700. И во втором - на 936 156 гривен по закупке экземпляров программного обеспечения Cisco DNA Advantage и Cisco Smartnet для сетевого оборудования Cisco и услуги по настройке.
Фонд гарантирования вкладов в декабре 2022 года закупил 200 ноутбуков, вероятно, переплатив за них не менее 1 млн гривен
Фонд гарантирования вкладов физических лиц приобрел 200 ноутбуков за 5 798 000 гривен на тендере, вероятно, переплатив по меньшей мере 1 миллион гривен.
Глава МИД Турции считает, что вопрос российской оккупации и прекращения огня следует отделить
Турция надеется, что переговоры о прекращении огня в Украине начнутся в ближайшее время, разделив вопрос российской оккупации и прекращения огня.
В Феодосии 4 БПЛА упали на территории нефтебазы - СМИ
Четыре БПЛА упали на территории нефтебазы в Феодосии во время атаки 3 марта, повредив магистральный трубопровод и вызвав пожар.
Передавал информацию о перемещении ВСУ и расположении военкоматов: в Днепре разоблачили агента военной разведки рф
В Днепре разоблачен агент российской военной разведки, который передавал российским кураторам информацию о передвижении Вооруженных сил Украины и расположении военных комиссариатов.
Еврокомиссия после инициативы направить доходы от активов рф на военное оборудование для Украины может подать предложение за две недели - СМИ
Европейская комиссия может в течение двух недель предложить использовать доходы от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины, пишут СМИ.
У Обрана подтвердили встречу с Трампом 8 марта
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде 8 марта.
россияне сбросили на Курахово КАБ мощностью 500 кг, за сутки обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области - полиция
За минувшие сутки российские войска обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области, повредив 65 гражданских объектов и ранив 19 человек.
мид рф вызвал посла Германии на фоне скандала с перехватом разговора немецких офицеров
министерство иностранных дел россии вызвало посла Германии после того, как российские СМИ опубликовали перехваченную аудиозапись разговора между высокопоставленными немецкими военными, которые обсуждали оружие для Украины.
НАТО начинает масштабные учения у границ рф с участием более 20 тысяч военных
НАТО начинает широкомасштабные военные учения под названием "Nordic Response 24" вблизи границ россии с участием более 20 000 военнослужащих из 14 стран во главе с Норвегией.
Астронавты "Crew-8" отправились на МКС после нескольких переносов сроков
Новый экипаж из четырех астронавтов успешно стартовал на борту ракеты SpaceX Falcon 9 к Международной космической станции после двух предыдущих отсрочек из-за погодных условий.