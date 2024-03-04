Фонд гарантирования вкладов в декабре 2022 года закупил 200 ноутбуков, вероятно, переплатив за них не менее 1 млн гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в декабре 2022 года закупил 200 ноутбуков за 5 798 000 гривен и вероятно переплатил за них минимум миллион гривен, передает УНН.

По данным платформы Prozorro, Фонд гарантирования вкладов 30 ноября 2022 года объявил тендер на закупку 200 ноутбуков ожидаемой стоимостью 5 799 984 гривен. В торгах, которые состоялись в декабре, приняла участие одна компания - ООО "СМАРТ ТЕХНОЛОДИС", которая и была признана победителем.

Ее предложение было ниже заявленной стоимости всего почти на две тысячи гривен.

Согласно тендерной документации, характеристики 40 ноутбуков следующие: модель должна быть не хуже Intel Core i3 (не менее 10 поколения), диагональ - 15.6", оперативная память не менее 8 Гб (с возможностью расширения до 16Gb), тип интерфейса: SSD M.2 NVMe PCIe, емкость накопителя - не менее 256 Гб, габариты - не более 359x236x20 мм.

Еще 160 ноутбуков имели следующие характеристики: модель должна быть не хуже Intel Core i3 (не менее 11 поколения), диагональ - 15.6", оперативная память не менее 8 Гб (с возможностью расширения до 16Gb), тип интерфейса: SSD M.2 NVMe PCIe, емкость накопителя - не менее 256 Гб, габариты - не более 359x236x20 мм.

Таким образом в среднем один ноутбук обошелся Фонду в 28 999,92 гривны.

Напомним, что в декабре 2022 года действовал фиксированный курс валют и 1 доллар тогда стоил 36,5686 гривен.

Ноутбук с похожими параметрами в декабре 2022 года стоил от 12 199 гривен до 23 999 гривен.

Если даже посчитать закупку по самой высокой цене, получается что Фонд вероятно переплатил минимум миллион гривен.

Напомним

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ноябре прошлого года закупил 130 ноутбуков за более чем 4 миллиона гривен, вероятно переплатив минимум 280 тысяч гривен. Тогда в торгах также победила ООО "СМАРТ ТЕХНОЛОДЖИС".

Эта же компания побеждала еще в двух тендерах, объявленных Фондом гарантирования вкладов физлиц в декабре 2023 года. В одном на 2 390 244 гривен по закупке услуг по технической поддержке компьютерного оборудования Flex System и Storwize V3700. И во втором - на 936 156 гривен по закупке экземпляров программного обеспечения Cisco DNA Advantage и Cisco Smartnet для сетевого оборудования Cisco и услуги по настройке.