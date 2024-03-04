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Фонд гарантирования вкладов в декабре 2022 года закупил 200 ноутбуков, вероятно, переплатив за них не менее 1 млн гривен

Фонд гарантирования вкладов в декабре 2022 года закупил 200 ноутбуков, вероятно, переплатив за них не менее 1 млн гривен

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 08:41  •  5898 просмотра

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц приобрел 200 ноутбуков за 5 798 000 гривен на тендере, вероятно, переплатив по меньшей мере 1 миллион гривен.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в декабре 2022 года закупил 200 ноутбуков за  5 798 000 гривен и вероятно переплатил за них минимум миллион гривен, передает УНН.

По данным платформы Prozorro, Фонд гарантирования вкладов 30 ноября 2022 года объявил тендер  на закупку 200 ноутбуков ожидаемой стоимостью 5 799 984 гривен. В торгах, которые состоялись в декабре, приняла участие одна компания - ООО "СМАРТ ТЕХНОЛОДИС", которая и была признана победителем.

Ее предложение было ниже заявленной стоимости всего почти на две тысячи гривен.

Согласно тендерной документации, характеристики 40 ноутбуков следующие: модель должна быть не хуже Intel Core i3 (не менее 10 поколения), диагональ - 15.6", оперативная память не менее 8 Гб (с возможностью расширения до 16Gb), тип интерфейса: SSD M.2 NVMe PCIe, емкость накопителя - не менее 256 Гб, габариты - не более 359x236x20 мм.

Еще 160 ноутбуков имели следующие характеристики: модель должна быть не хуже Intel Core i3 (не менее 11 поколения), диагональ - 15.6", оперативная память не менее 8 Гб (с возможностью расширения до 16Gb), тип интерфейса: SSD M.2 NVMe PCIe, емкость накопителя - не менее 256 Гб, габариты - не более 359x236x20 мм.

Таким образом в среднем один ноутбук обошелся Фонду в 28 999,92 гривны.

Напомним, что в декабре 2022 года действовал фиксированный курс валют и 1 доллар тогда стоил 36,5686 гривен.

Ноутбук с похожими параметрами в декабре 2022 года стоил от 12 199 гривен до 23 999 гривен.

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Если даже посчитать закупку по самой высокой цене, получается что Фонд вероятно переплатил минимум миллион гривен.

Напомним

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ноябре прошлого года закупил 130 ноутбуков за более чем 4 миллиона гривен, вероятно переплатив минимум 280 тысяч гривен. Тогда в торгах также победила ООО "СМАРТ ТЕХНОЛОДЖИС".

Эта же компания побеждала еще в двух тендерах, объявленных Фондом гарантирования вкладов физлиц в декабре 2023 года. В одном на 2 390 244 гривен по закупке услуг по технической поддержке компьютерного оборудования Flex System и Storwize V3700.  И во втором  - на 936 156 гривен по закупке экземпляров программного обеспечения Cisco DNA Advantage и Cisco Smartnet для сетевого оборудования Cisco и услуги по настройке.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаКриминал и ЧП
Фонд гарантування вкладів у грудні 2022 року закупив 200 ноутбуків, ймовірно, переплативши за них щонайменше 1 млн гривень
The Deposit Guarantee Fund purchased 200 laptops in December 2012, probably overpaying for them by at least UAH 1 million
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Фонд гарантирования вкладов в декабре 2022 года закупил 200 ноутбуков, вероятно, переплатив за них не менее 1 млн гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приобрел 200 ноутбуков за 5 798 000 гривен на тендере, вероятно, переплатив по меньшей мере 1 миллион гривен.

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