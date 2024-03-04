Фонд гарантування вкладів у грудні 2022 року закупив 200 ноутбуків, ймовірно, переплативши за них щонайменше 1 млн гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у грудні 2022 року закупив 200 ноутбуків за 5 798 000 гривень і ймовірно переплатив за них мінімум мільйон гривень, передає УНН.

За даними платформи Prozorro, Фонд гарантування вкладів 30 листопада 2022 року оголосив тендер на закупку 200 ноутбуків очікуваною вартістю 5 799 984 гривень. У торгах, які відбулися в грудні, взяла участь одна компанія - ТОВ "СМАРТ ТЕХНОЛОДІС", яка й була визнана переможцем.

Її пропозиція була нижчою від заявленої вартості всього майже на дві тисячі гривень.

Згідно з тендерною документацією, характеристики 40 ноутбуків наступні: модель має бути не гірше Intel Core i3 (не менше 10 покоління), діагональ - 15.6", оперативна пам'ять не менше ніж 8 Гб (із можливістю розширення до 16Gb), тип інтерфейсу: SSD M.2 NVMe PCIe, місткість накопичувача - не менше ніж 256 Гб, габарити - не більше ніж 359x236x20 мм.

Ще 160 ноутбуків мали наступні характеристики: модель має бути не гірше Intel Core i3 (не менше 11 покоління), діагональ - 15.6", оперативна пам'ять не менше ніж 8 Гб (із можливістю розширення до 16Gb), тип інтерфейсу: SSD M.2 NVMe PCIe, місткість накопичувача - не менше ніж 256 Гб, габарити - не більше ніж 359x236x20 мм.

Таким чином в середньому один ноутбук обійшовся Фонду у 28 999,92 гривні.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року діяв фіксований курс валют і 1 долар тоді коштував 36,5686 гривень.

Ноутбук зі схожими параметрами у грудні 2022 року коштував від 12 199 гривень до 23 999 гривень.

Якщо навіть порахувати закупівлю за найвищою ціною, виходить що Фонд ймовірно переплатив мінімум мільйон гривень.

Нагадаємо

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у листопаді минулого року закупив 130 ноутбуків за понад 4 мільйони гривень, ймовірно переплативши мінімум 280 тисяч гривень. Тоді у торгах також перемогла ТОВ "СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІС".

Ця ж компанія перемагала ще у двох тендерах, оголошених Фондом гарантування вкладів фізосіб у грудні 2023 року. В одному на 2 390 244 гривень по закупівлі послуг з технічної підтримки комп’ютерного обладнання Flex System та Storwize V3700. І в другому – на 936 156 гривень щодо закупівлі примірників програмного забезпечення Cisco DNA Advantage та Cisco Smartnet для мережевого обладнання Cisco та послуги з налаштування.