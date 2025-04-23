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Фонд Андрея Матюхи стал партнером международной арт-инсталляции ORIGAMI for UKRAINE на фасаде Музея Киева

Киев • УНН

 • 2674 просмотра

В Киеве открыли инсталляцию Origami for Ukraine, которую поддержал Фонд Андрея Матюхи. Проект имеет целью собрать средства для Киевского центра восстановительного лечения.

Фонд Андрея Матюхи стал партнером международной арт-инсталляции ORIGAMI for UKRAINE на фасаде Музея Киева

В самом центре столицы состоялась мощная визуальная и одновременно гуманитарная акция — на фасаде Музея истории города Киева открыли арт-инсталляцию ORIGAMI for UKRAINE. Фонд Андрея Матюхи присоединился к проекту, поддержав международную инициативу по сбору средств для Киевского городского центра восстановительного лечения.

Инсталляция состоит из 5000 бумажных птиц-оригами, сделанных из металлизированной бумаги, и символизирует поддержку, мир и единство.

Автор — бельгийский дизайнер Шарль Кайсин, известный благодаря проектам с мировыми брендами, такими как Hermès, Rolls-Royce и Cartier.

Андрей Матюха: "Помогать можно через культуру, через образ, через эмоцию"

Проект ORIGAMI for UKRAINE начался в Брюсселе как благотворительная инициатива в поддержку лечения украинских военных. Первая версия инсталляции собрала более 50 тысяч евро. В Киеве проект продолжился при участии мэрий обоих городов, ENGIE Foundation, фонда CHU Saint-Pierre, Фонда Андрея Матюхи и Музея истории города Киева.

К созданию инсталляции присоединились и дети — воспитанники Киевского дворца молодежи. Это придало проекту особую глубину и эмоциональное звучание.

"Когда искусство становится инструментом помощи, оно обретает новый смысл. Именно это мы увидели в ORIGAMI for UKRAINE. Поэтому поддержка со стороны нашего фонда была искренней и логичной", — отметили в Фонде Андрея Матюхи.

Андрей Валерьевич Матюха: Искусство имеет силу говорить громко

Фонд Андрея Матюхи системно поддерживает не только медицинские и образовательные, но и культурные проекты, которые способны влиять на общество. По словам основателя фонда Андрея Валерьевича Матюхи, искусство обладает уникальной способностью доносить важные смыслы на универсальном языке.

"ORIGAMI for UKRAINE — это не просто птицы на фасаде. Это сообщение: мы не одни. И мы благодарны, что можем быть его частью", — подчеркнул он.

Инсталляция будет работать на фасаде музея в течение 90 дней, открывая прохожим пространство для осмысления, единения и веры в общую победу.

В рамках предыдущей инициативы фонд Андрея Матюхи поддержал Охматдет, обеспечив установку современной системы хирургической визуализации Thompson в отделении хирургии. Это оборудование уже успешно используется врачами, улучшая качество операций и помогая маленьким пациентам быстрее выздоравливать.

Лилия Подоляк

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