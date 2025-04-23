Фонд Андрія Матюхи став партнером міжнародної артінсталяції ORIGAMI for UKRAINE в Києві

У самому центрі столиці з’явилася потужна візуальна і водночас гуманітарна ініціатива — на фасаді Музею історії міста Києва відкрили артінсталяцію ORIGAMI for UKRAINE. До її реалізації долучився Фонд Андрія Матюхи, підтримавши міжнародний проєкт, спрямований на збір коштів для Київського міського центру відновного лікування.

Інсталяція складається з 5000 орігамі-птахів, створених із металізованого паперу, і є символом підтримки, миру та єдності.

Автор — бельгійський дизайнер Шарль Кайсін, який має досвід співпраці з брендами світового масштабу, такими як Hermès, Rolls-Royce та Cartier.

Андрій Матюха: "Допомагати можна через культуру, через образ, через емоцію"

Проєкт ORIGAMI for UKRAINE розпочався у Брюсселі як ініціатива зі збору коштів для українських поранених. Завдяки першій хвилі проєкту вдалося зібрати близько 50 тисяч євро. Тепер проєкт реалізується в Києві — за підтримки мерій обох міст, ENGIE Foundation, фонду CHU Saint-Pierre, Фонду Андрія Матюхи та Музею історії міста Києва.

До створення інсталяції долучилися й київські діти — зокрема вихованці Палацу молоді. Це додало проєкту особливої глибини й емоційної насиченості.

"Коли мистецтво стає інструментом допомоги, воно набуває нового сенсу. Саме це ми побачили в ORIGAMI for UKRAINE. Тому підтримка з боку нашого фонду була щирою та логічною", — зазначили у Фонді Андрія Матюхи.

Андрій Валерійович Матюха: Мистецтво має силу говорити голосно

Фонд Андрія Матюхи системно підтримує не лише медичні та освітні, а й культурні ініціативи, які здатні впливати на суспільство. За словами засновника фонду, Андрія Валерійовича Матюхи, мистецтво має унікальну здатність доносити важливі сенси мовою, яку розуміють усі.

"ORIGAMI for UKRAINE — це не просто птахи на фасаді. Це повідомлення: ми не одні. І ми вдячні, що можемо бути частиною цього послання", — наголосив він.

Інсталяція діятиме протягом трьох місяців, відкриваючи перехожим Києва простір для осмислення, єднання та віри в спільну перемогу.

У межах попередньої ініціативи фонд Андрія Матюхи підтримав Охматдит, забезпечивши встановлення сучасної системи хірургічної візуалізації Thompson у відділенні хірургії. Це обладнання вже успішно використовується лікарями, покращуючи якість операцій і допомагаючи маленьким пацієнтам швидше одужувати.