Фон дер Ляйен: помощь Украине и предоставление оружия - в центре работы для ЕС в ближайшие недели

Война в Украине остается самым большим вызовом для будущего Европы. И российский диктатор владимир путин прилагает максимальные усилия, чтобы выиграть войну, ставя под угрозу не только Украину, но и всю Европу. Вопрос оказания поддержки Украине, в частности оружия, будет в центре работы ЕС в течение следующих нескольких недель. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита "Поддержи Украину", передает корреспондент УНН.

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"Война в Украине остается самым большим кризисом для будущего Европы. путин прилагает максимальные усилия выиграть войну на территории. Он хочет, чтобы Украина капитулировала, и мы знаем, что может произойти дальше, потому что оно уже происходило и раньше. Это не только о судьбе Украины, которая сейчас на кону, это о судьбе Европы, которая на кону. Поэтому наш первый приоритет - это расширить устойчивость Украины, укрепить ее. И пока Европейский Союз и страны-члены поддержали Украину на 145 миллиардов евро - это больше, чем кто-то еще помогал. И, благодаря нашей помощи, мы помогли украинцам покрыть пробел в бюджете. И параллельно мы должны немедленно предоставлять оружие, и это будет в центре нашей работы следующих нескольких недель", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что вооруженная поддержка Украины является важной для безопасности Европы, ведь впоследствии Украина сможет больше отвечать за свою безопасность вместе с Европой.

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"Европа сейчас здесь, чтобы усилить Украину в этот критический момент. Я могу объявить, что новый платеж для Украины в 3,5 миллиарда евро будет сделан уже в марте", - добавила фон дер Ляйен, подтвердив продолжение экономической поддержки Украины.

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