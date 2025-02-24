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Фон дер Ляєн: допомога Україні та надання зброї - у центрі роботи для ЄС у наступні тижні

Фон дер Ляєн: допомога Україні та надання зброї - у центрі роботи для ЄС у наступні тижні

Київ • УНН

 • 23179 перегляди

Президентка Єврокомісії заявила, що надання зброї Україні буде в центрі уваги ЄС найближчі тижні. ЄС та країни-члени вже надали підтримку на 145 млрд євро.

Війна в Україні залишається найбільшим викликом для майбутнього Європи. І російський диктатор володимир путін докладає максимальних зусиль, щоб виграти війну, ставлячи під загрозу не лише Україну, а й всю Європу. Питання надання підтримки Україні, зокрема зброї, буде у центрі роботи ЄС протягом наступних кількох тижнів. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту "Підтримай Україну", передає кореспондент УНН.

Деталі

"Війна в Україні залишається найбільшою кризою для майбутнього Європи. путін докладає максимальних зусиль виграти війну на території. Він хоче, щоб Україна капітулювала, і ми знаємо, що може відбутися далі, тому що воно вже відбувалося і раніше. Це не лише про долю України, яка зараз на кону, це про долю Європи, яка на кону. Тож наш перший пріоритет - це розширити стійкість України, зміцнити її. І поки що Європейський Союз та країни-члени підтримали Україну на 145 мільярдів євро - це більше, ніж хтось ще допомагав. І, дякуючи нашій допомозі, ми допомогли українцям покрити прогалину в бюджеті. І паралельно ми маємо негайно надавати зброю, і це буде у центрі нашої роботи наступних кількох тижнів", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона також підкреслила, що збройна підтримка України є важливою для безпеки Європи, адже згодом Україна зможе більше відповідати за свою безпеку разом з Європою.

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"Європа зараз тут для того, щоб посилити Україну в цей критичний момент. Я можу оголосити, що новий платіж для України у 3,5 мільярда євро буде зроблений вже у березні", - додала фон дер Ляєн, підтвердивши продовження економічної підтримки України.

ЄС виділить Україні €3,5 млрд допомоги у березні - Урсула фон дер Ляєн24.02.25, 09:50 • 113096 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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