ФЛАУ объявила имена лучших легкоатлетов месяца страны

Магчих победила на этапе “Бриллиантовой лиги” в Дохе с олимпийским нормативом по прыжкам в высоту и вторым результатом сезона в мире (1,96 м) и стала самой молодой победительницей в истории соревнований.

У мужчин в тройку претендентов чуть ли не впервые попал представитель вне стадионных видов — Сергей Расчупкина. Именно между бронзовым призером чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций по горному бегу и скороходом Иваном Банзеруком и развернулась основная борьба за победу в номинации. На этот раз лучшим признали Банзерука.

Добавим, что Банзерук победил в командных соревнованиях и занял шестое место в индивидуальных на Кубке Европы по спортивной ходьбе на 50 км, а также выполнил олимпийский норматив на этой дистанции (3:48,40 часа).