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ФЛАУ объявила имена лучших легкоатлетов месяца страны

Киев • УНН

 • 9203 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Ярославу Магучих и Ивана Банзерука признали лучшими легкоатлетами мая в Украине. Об этом пишет пресс-служба ФЛАУ, передает УНН.

ФЛАУ объявила имена лучших легкоатлетов месяца страны

Магчих победила на этапе “Бриллиантовой лиги” в Дохе с олимпийским нормативом по прыжкам в высоту и вторым результатом сезона в мире (1,96 м) и стала самой молодой победительницей в истории соревнований.

У мужчин в тройку претендентов чуть ли не впервые попал представитель вне стадионных видов — Сергей Расчупкина. Именно между бронзовым призером чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций по горному бегу и скороходом Иваном Банзеруком и развернулась основная борьба за победу в номинации. На этот раз лучшим признали Банзерука.

Добавим, что Банзерук победил в командных соревнованиях и занял шестое место в индивидуальных на Кубке Европы по спортивной ходьбе на 50 км, а также выполнил олимпийский норматив на этой дистанции (3:48,40 часа).

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