ФЛАУ оголосила імена найкращих легкоатлетів місяця країни
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Ярославу Магучіх та Івана Банзерука визнали найкращими легкоатлетами травня в Україні. Про це пише прес-служба ФЛАУ, передає УНН.
Магучіх перемога на етапі "Діамантової ліги" в Досі з олімпійським нормативом зі стрибків у висоту і другим результатом сезону у світі (1,96 м) та стала наймолодшою переможницею в історії змагань.
У чоловіків до трійки претендентів чи не вперше потрапив представник поза стадіонних видів – Сергій Расчупкін. Саме між бронзовим призером чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій з гірського бігу та скороходом Іваном Банзеруком і розгорнулася основна боротьба за перемогу у номінації. Цього разу найкращим визнали Банзерука.
Додамо, що Банзерук переміг у командних змаганнях і посів шосте місце в індивідуальних на Кубку Європи зі спортивної ходьби на 50 км, а також виконав олімпійський норматив на цій дистанції (3:48,40 год).