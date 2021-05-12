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ФХУ после УХЛ объявила прием заявок к чемпионату Украины

Киев • УНН

 • 21298 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Федерация хоккея Украины на правах официального организатора спортивных соревнований по хоккею объявила прием заявок от хоккейных клубов на участие в национальном чемпионате Украины по хоккею в сезоне 2021-2022 годов, передает УНН со ссылкой на сайт ФХУ.

ФХУ после УХЛ объявила прием заявок к чемпионату Украины

Детали

Прием заявок продлится до 15 июля 2021 года. К участию в соревновании могут быть допущены профессиональные хоккейные клубы различных форм собственности, команды ФСО, сборные команды областей.

Сказано, что каждая команда-участник проведет не менее 40 матчей в регулярном чемпионате. Команды смогут использовать в матчах не более 10 легионеров. Перед началом соревнований домашние арены команд-участниц пройдут процедуру допуска к соревнованиям (лицензирование). Комитет хоккейных арбитров, который сейчас активно работает над повышением качества судейства, перед началом сезона проведет семинары с командами-участниками относительно трактовки правил игры.

Примечательно, что ранее чемпионат Украины проводила Украинская хоккейная лига, которая больше не является соорганизатором первенства. УХЛ успела подать в суд на Федерацию хоккея Украины.

Что предшествовало этому

Семь клубов подали заявку на участие в предстоящем сезоне УХЛ.

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