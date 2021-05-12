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ФХУ після УХЛ оголосила прийом заявок до чемпіонату України

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Федерація хокею України на правах офіційного організатора спортивних змагань з хокею оголосила прийом заявок від хокейних клубів на участь в національному чемпіонаті України з хокею в сезоні 2021-2022 років, передає УНН з посиланням на сайт ФХУ.

ФХУ після УХЛ оголосила прийом заявок до чемпіонату України

Деталі

Прийом заявок триватиме до 15 липня 2021 року. До участі в змаганні можуть бути допущені професіональні хокейні клуби різних форм власності, команди ФСТ, збірні команди областей.

Сказано, що кожна команда-учасниця проведе щонайменше 40 матчів у регулярному чемпіонаті. Команди зможуть використовувати у матчах не більше 10 легіонерів. Перед початком змагань домашні арени команд-учасниць пройдуть процедуру допуску до змагань (ліцензування). Комітет хокейних арбітрів, який наразі активно працює над підвищенням якості суддівства, перед початком сезону проведе семінари з командами-учасницями щодо трактовки правил гри.

Примітно, що раніше чемпіонат України проводила Українська хокейна ліга, яка більше не є співорганізатором першості. УХЛ встигла подати в суд на Федерацію хокею України. 

Що передувало цьому

Сім клубів подали заявку на участь у майбутньому сезоні УХЛ. 

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