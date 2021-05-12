ФХУ після УХЛ оголосила прийом заявок до чемпіонату України

Деталі

Прийом заявок триватиме до 15 липня 2021 року. До участі в змаганні можуть бути допущені професіональні хокейні клуби різних форм власності, команди ФСТ, збірні команди областей.

Сказано, що кожна команда-учасниця проведе щонайменше 40 матчів у регулярному чемпіонаті. Команди зможуть використовувати у матчах не більше 10 легіонерів. Перед початком змагань домашні арени команд-учасниць пройдуть процедуру допуску до змагань (ліцензування). Комітет хокейних арбітрів, який наразі активно працює над підвищенням якості суддівства, перед початком сезону проведе семінари з командами-учасницями щодо трактовки правил гри.

Примітно, що раніше чемпіонат України проводила Українська хокейна ліга, яка більше не є співорганізатором першості. УХЛ встигла подати в суд на Федерацію хокею України.

Що передувало цьому

Сім клубів подали заявку на участь у майбутньому сезоні УХЛ.