Хокей: сім клубів подали заявку на участь у майбутньому сезоні УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Українська хокейна ліга оголосила про початок прийому заявок від хокейних клубів на участь в чемпіонаті України з хокею з шайбою сезону 2021-2022 років, інформує УНН з посиланням на сайт УХЛ.
Деталі
На сьогоднішній день письмові заявки і підтвердження на участь в наступному чемпіонаті вже подали: чинний чемпіон "Донбас" (Донецьк), а також "Білий Барс" (Біла Церква), "Дніпро" (Херсон), "Краматорськ", "Крижані Вовки" (Київ), "Маріуполь" і МХК "Динамо" (Харків).
Примітно, що "Сокіл" і "Кременчук" поки що не подавали заявки.
Зауважимо, що харківське "Динамо" не приймало участь в чемпіонаті України в сезоні 2020/21.
Доповнення
Інші клуби мають час до 31 липня, аби подати заявку в УХЛ.
Додамо, "Донбас" став восьмиразовим чемпіоном України в УХЛ.