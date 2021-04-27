Хоккей: семь клубов подали заявку на участие в предстоящем сезоне УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украинская хоккейная лига объявила о начале приема заявок от хоккейных клубов на участие в чемпионате Украины по хоккею с шайбой сезона 2021-2022 годов, передает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.
Детали
На сегодняшний день письменные заявки и подтверждения на участие в следующем чемпионате уже подали: действующий чемпион "Донбасс" (Донецк), а также "Белый Барс" (Белая Церковь), "Днепр" (Херсон), "Краматорск", "Ледяные Волки" (Киев), "Мариуполь" и МХК "Динамо" (Харьков).
Примечательно, что "Сокол" и "Кременчуг" пока не подавали заявки.
Заметим, что харьковское "Динамо" не принимало участие в чемпионате Украины в сезоне 2020/21.
Дополнение
Другие клубы имеют время до 31 июля, чтобы подать заявку в УХЛ.
Добавим, "Донбасс" стал восьмикратным чемпионом Украины в УХЛ.