Хокей: "Донбас" став восьмиразовим чемпіоном України

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Відбувся четвертий матч фінальної серії плей-оф УХЛ між "Соколом" і "Донбасом" в якому визначився чемпіон України, передає УНН з посиланням на ФХУ.

Деталі

Стартові хвилини першого періоду команди почали в рівній боротьбі. Однак ближче до екватора першої 20-хвилинки хокеїсти “Сокола” заволоділи ініціативою, чим змусили донеччан діяти другим номером. У підсумку, одна з атак киян завершилася голом — Андрій Міхнов на дальній штанзі замкнув передачу Єгора Кузьменка. До кінця періоду команди ще кілька разів створили небезпечні моменти біля воріт один одного, але воротарі впоралися зі своєю роботою.

Хокеїсти “Донбасу” в другому періоді почали діяти доволі агресивно, про що свідчать п’ять вилучень. Незабаром одне з них позначилося на грі донеччан — Владислав Лисенко реалізував більшість. Підопічні Мікульчика побігли в атаку, щоб скоротити рахунок і незабаром Олегу Шишляннікову вдалося відзначитися у воротах “пернатих”. Після закинутої шайби гості продовжили пресингувати опонентів біля своїх воріт. Ще до кінця другого ігрового відрізка Пилип Пангелов-Юлдашев у більшості зрівняв рахунок — 2:2.

У третьому періоді команди почали грати на зустрічних курсах. “Сокіл” завдяки закинутій шайбі Дмитра Німенка вдруге в матчі повів у рахунку, але радіти киянам довго не довелося — Шишлянніков у більшості зрівняв рахунок — 3:3 і перевів гру в овертайм.

У додатковий час перемогу донеччанам приніс точний кидок Миколи Казаковцева (4:3).

Доповнення

За весь сезон “Донбас” зазнав шість поразок, серед яких лише одна — у плей-оф, ставши восьмиразовим чемпіоном України.

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