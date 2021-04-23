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Хоккей: "Донбасс" стал восьмикратным чемпионом Украины

Хоккей: "Донбасс" стал восьмикратным чемпионом Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф УХЛ между "Соколом" и "Донбассом", в котором определился чемпион Украины, передает УНН со ссылкой на ФХУ.

Детали

Стартовые минуты первого периода команды начали в равной борьбе. Однако ближе к экватору первой 20-минутки хоккеисты “Сокола” завладели инициативой, чем заставили дончан действовать вторым номером. В итоге, одна из атак киевлян завершилась голом — Андрей Михнов на дальней штанге замкнул передачу Егора Кузьменко. К концу периода команды еще несколько раз создали опасные моменты у ворот друг друга, но вратари справились со своей работой.

Хоккеисты “Донбасса” во втором периоде начали действовать достаточно агрессивно, о чем свидетельствуют пять удалений. Вскоре один из них сказалось на игре дончан — Владислав Лысенко реализовал большинство. Подопечные Микульчика побежали в атаку, чтобы сократить счет и вскоре Олегу Шишлянников удалось отличиться в воротах “пернатых”. После заброшенной шайбы гости продолжили прессинговать оппонентов у своих ворот. Еще до конца второго игрового отрезка Филипп Пангелов-Юлдашев в большинстве сравнял счет — 2:2.

В третьем периоде команды начали играть на встречных курсах. “Сокол” благодаря заброшенной шайбе Дмитрия Нименко второй раз в матче повел в счете, но радоваться киевлянам долго не пришлось — Шишлянников в большинстве сравнял счет — 3:3 и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время победу дончанам принес точный бросок Николая Казаковцева (4:3).

Дополнение

За весь сезон “Донбасс” потерпел шесть поражений, среди которых лишь один — в плей-офф, став восьмикратным чемпионом Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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