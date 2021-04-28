УХЛ подала в суд на Федерацію хокею України: відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Українська хокейна ліга (УХЛ) подала в суд на Федерацію хокею України (ФХУ) щодо визнання чинним попереднього договору між сторонами. Про це йдеться на сайті ФХУ, передає УНН.
Деталі
У своєму позові Українська хокейна ліга наполягає на тому, що контракт між УХЛ і ФХУ розрахований до 30 квітня 2022 року. Федерація відповіла, що має право розірвати договір в односторонньому порядку через невиконання контрагентом його умов.
У ФХУ заявили, що після проведення аудиту було виявлено чимало порушень в діяльності УХЛ, що і призвело до розірвання контракту.
Примітно, що напередодні в ФХУ заявили, що УХЛ більше не є співорганізатором чемпіонату України з хокею і не може приймати заявки від клубів на новий сезон.
Зауважимо також, раніше Федерація вимагала від УХЛ зменшити ліміт на легіонерів, а також рекомендувала встановити в календарі чемпіонату чіткі міжнародні паузи в інтересах національної збірної України.
Що передувало цьому
“Донбас” став восьмиразовим чемпіоном України.