УХЛ подала в суд на Федерацію хокею України: відомі деталі

Деталі

У своєму позові Українська хокейна ліга наполягає на тому, що контракт між УХЛ і ФХУ розрахований до 30 квітня 2022 року. Федерація відповіла, що має право розірвати договір в односторонньому порядку через невиконання контрагентом його умов.

У ФХУ заявили, що після проведення аудиту було виявлено чимало порушень в діяльності УХЛ, що і призвело до розірвання контракту.

Примітно, що напередодні в ФХУ заявили, що УХЛ більше не є співорганізатором чемпіонату України з хокею і не може приймати заявки від клубів на новий сезон.

Зауважимо також, раніше Федерація вимагала від УХЛ зменшити ліміт на легіонерів, а також рекомендувала встановити в календарі чемпіонату чіткі міжнародні паузи в інтересах національної збірної України.

Що передувало цьому

“Донбас” став восьмиразовим чемпіоном України.