УХЛ подала в суд на Федерацию хоккея Украины: известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украинская хоккейная лига (УХЛ) подала в суд на Федерацию хоккея Украины (ФХУ) о признании действующим предварительного договора между сторонами. Об этом говорится на сайте ФХУ, передает УНН.
Детали
В своем иске Украинская хоккейная лига настаивает на том, что контракт между УХЛ и ФХУ рассчитан до 30 апреля 2022 года. Федерация ответила, что имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке из-за невыполнения контрагентом его условий.
В ФХУ заявили, что после проведения аудита было выявлено немало нарушений в деятельности УХЛ, что и привело к расторжению контракта.
Примечательно, что накануне в ФХУ заявили, что УХЛ больше не является соорганизатором чемпионата Украины по хоккею и не может принимать заявки от клубов на новый сезон.
Заметим также, ранее Федерация требовала от УХЛ уменьшить лимит на легионеров, а также рекомендовала установить в календаре чемпионата четкие международные паузы в интересах национальной сборной Украины.
Что предшествовало этому
“Донбасс” стал восьмикратным чемпионом Украины.