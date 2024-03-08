ФК "Шахтер" отказывается признавать расторжение контракта с Вьюнником в одностороннем порядке

Футбольный клуб "Шахтер" отказывается признавать одностороннее расторжение контракта с футболистом Богданом Вьюнником.

Об этом сообщает ФК "Шахтер", передает УНН.

Детали

После зимнего отпуска футболист Богдан Вьюнник решил не возвращаться в ФК "Шахтер", хотя у него есть действующий контракт с клубом до 30 июня 2025 года.

Не воспринимая несколько предложений клуба о возвращении, футболист отклонил возможность вернуться на работу.

Позже Вьюнник объявил об одностороннем расторжении своего контракта с ФК "Шахтер" с 22 февраля 2024 года.

Сейчас футбольный клуб "Шахтер" планирует обращаться в соответствующие инстанции с иском против футболиста и его нового клуба ФК "Лехия".

Напомним,

Богдан Вьюнник стал игроком ФК "Шахтер" в 2017 году.

В сезоне 2023-2024 он играл как в составе команды U19, так и за основную команду.

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