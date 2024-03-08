ФК "Шахтер" отказывается признавать расторжение контракта с Вьюнником в одностороннем порядке
Киев • УНН
Футбольный клуб "Шахтер" отказывается признавать одностороннее расторжение контракта с игроком Богданом Вьюнником, который решил не возвращаться после зимнего отпуска, несмотря на действующий контракт до июня 2025 года.
Футбольный клуб "Шахтер" отказывается признавать одностороннее расторжение контракта с футболистом Богданом Вьюнником.
Об этом сообщает ФК "Шахтер", передает УНН.
Детали
После зимнего отпуска футболист Богдан Вьюнник решил не возвращаться в ФК "Шахтер", хотя у него есть действующий контракт с клубом до 30 июня 2025 года.
Не воспринимая несколько предложений клуба о возвращении, футболист отклонил возможность вернуться на работу.
Позже Вьюнник объявил об одностороннем расторжении своего контракта с ФК "Шахтер" с 22 февраля 2024 года.
Сейчас футбольный клуб "Шахтер" планирует обращаться в соответствующие инстанции с иском против футболиста и его нового клуба ФК "Лехия".
Напомним,
Богдан Вьюнник стал игроком ФК "Шахтер" в 2017 году.
В сезоне 2023-2024 он играл как в составе команды U19, так и за основную команду.
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