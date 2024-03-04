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ФК "Александрия" засчитано техническое поражение из-за участия в игре с "Шахтером" незаявленного футболиста

ФК "Александрия" засчитано техническое поражение из-за участия в игре с "Шахтером" незаявленного футболиста

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 16:44  •  449 просмотра

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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ аннулировал результат ничьей 0:0 "Александрии" с "Шахтером" и вместо этого засчитал "Александрии" техническое поражение 0:3 из-за того, что в матче участвовал незаявленный игрок.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отменил результат матча "Александрия" - "Шахтер". Команда Руслана Ротаня в матче 18-го тура Украинской Премьер-Лиги засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Об этом передает УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Детали

Во время заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола было рассмотрено событие в матче 18-го тура Vbet Лиги "Александрия" (Александрия) - "Шахтер" (Донецк), который завершился со счетом 0:0.

Как указывается, по состоянию на 26.02.2024, играть за ФК "Александрия" (Александрия) вышел футболист Иван Калюжный, который не был предварительно заявлен на игру.

Рассмотрев материалы дела, КДК УАФ решил аннулировать результат матча и засчитать ФК "Александрия" (Александрия) техническое поражение (0:3). Соответственно ФК "Шахтер" (Донецк) - техническую победу (3:0).

Напомним,

Болельщики имеют возможность предложить слоганы для решающего матча отбора к Чемпионату мира против Шотландии 26 марта, а слоган-победитель будет использован в промо-кампании матча с высокими ставками.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Спорт
shotlandiyaШотландия
ФК "Олександрія" зараховано технічну поразку через участь в грі з "Шахтарем" незаявленого футболіста
FC Oleksandriya is awarded a technical defeat due to the participation of an unreported player in the game against Shakhtar
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ФК "Александрия" засчитано техническое поражение из-за участия в игре с "Шахтером" незаявленного футболиста

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ аннулировал результат ничьей 0:0 "Александрии" с "Шахтером" и вместо этого засчитал "Александрии" техническое поражение 0:3 из-за того, что в матче участвовал незаявленный игрок.

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