ФК "Александрия" засчитано техническое поражение из-за участия в игре с "Шахтером" незаявленного футболиста

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отменил результат матча "Александрия" - "Шахтер". Команда Руслана Ротаня в матче 18-го тура Украинской Премьер-Лиги засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Об этом передает УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Детали

Во время заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола было рассмотрено событие в матче 18-го тура Vbet Лиги "Александрия" (Александрия) - "Шахтер" (Донецк), который завершился со счетом 0:0.

Как указывается, по состоянию на 26.02.2024, играть за ФК "Александрия" (Александрия) вышел футболист Иван Калюжный, который не был предварительно заявлен на игру.

Рассмотрев материалы дела, КДК УАФ решил аннулировать результат матча и засчитать ФК "Александрия" (Александрия) техническое поражение (0:3). Соответственно ФК "Шахтер" (Донецк) - техническую победу (3:0).

Напомним,

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