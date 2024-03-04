ФК "Олександрія" зараховано технічну поразку через участь в грі з "Шахтарем" незаявленого футболіста
Київ • УНН
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ анулював результат нічиєї 0:0 "Олександрії" з "Шахтарем" і натомість зарахував "Олександрії" технічну поразку 0:3 через те, що в матчі брав участь незаявлений гравець.
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ скасував результат матчу "Олександрія" - "Шахтар". Команда Руслана Ротаня у матчі 18-го туру Української Прем'єр-Ліги зараховано технічну поразку з рахунком 0:3.
Про це передає УНН із посиланням на Українську асоціацію футболу.
Деталі
Під час засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу було розглянуто подію у матчі 18-го туру Vbet Ліги "Олександрія" (Олександрія) — "Шахтар" (Донецьк), який завершився з рахунком 0:0.
Як вказується, станом на 26.02.2024, Грати за ФК "Олександрія" (Олександрія) вийшов футболіст Іван Калюжний, який не був попередньо заявлений на гру.
Розглянувши матеріали справи, КДК УАФ вирішив анулювати результат матчу та зарахувати ФК "Олександрія" (Олександрія) технічну поразку (0:3). Відповідно ФК "Шахтар" (Донецьк) — технічну перемогу (3:0).
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