ФК "Шахтар" відмовляється визнавати розірвання контракту з В'юнником в односторонньому порядку
Київ • УНН
Футбольний клуб "Шахтар" відмовляється визнавати одностороннє розірвання контракту з гравцем Богданом В'юнником, який вирішив не повертатися після зимової відпустки, незважаючи на чинний контракт до червня 2025 року.
Футбольний клуб "Шахтар" відмовляється визнавати одностороннє розірвання контракту з футболістом Богданом В'юнником.
Про це повідомляє ФК "Шахтар", передає УНН.
Деталі
Після зимової відпустки футболіст Богдан Вʼюнник вирішив не повертатися до ФК "Шахтар", хоча у нього є чинний контракт із клубом до 30 червня 2025 року.
Не сприймаючи кілька пропозицій клубу щодо повернення, футболіст відхилив можливість повернутися на роботу.
Пізніше Вʼюнник оголосив про одностороннє розірвання свого контракту із ФК "Шахтар" з 22 лютого 2024 року.
Нині футбольний клуб "Шахтар" планує звертатися до відповідних інстанцій із позовом проти футболіста та його нового клубу ФК "Лехія".
Нагадаємо
Богдан Вʼюнник став гравцем ФК "Шахтар" у 2017 році.
У сезоні 2023-2024 він грав як у складі команди U19, так і за основну команду.
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