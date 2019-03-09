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ФК "Мариуполь" потерял очки в матче с "Черноморцем"

ФК "Мариуполь" потерял очки в матче с "Черноморцем"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Матчем между "Мариуполем" и одесским "Черноморцем" стартовал розыгрыш 21-го тура Украинской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.

В стартовый отрезок команды скорее присматривались друг к другу, чем раскрывали свои карты. Приазовцы в свой актив могут занести два скоростных выпады Вакулы. В первом случае Владислава опередил Литовченко, во втором - Рыжук. Гости отличились двумя угловыми и ударом Чорния с острого угла после классной передачи Аржанова - Худжамов был начеку.

Ближе к середине тайма рисунок игры принял прогнозируемые очертания. Хозяева перехватили инициативу, а одесситы отошли большими силами назад, перейдя на привычную игру "вторым номером". Однако, несмотря на хорошо выстроенную оборону гостей, приазовцы пару раз были близки к взятию ворот Литовченко. Голкипер "Черноморца" справился с мощным ударом Зубкова. Самый опасный прострел Полегенько ликвидировал Грачев. Борячук сделал несколько рейдов к воротам гостей, но Рыжук и компания были надежны.

После перерыва приазовцы згвинтилы темп и уже на 51-й минуте Федорчук переправил мяч в ворота после мощного удара Зубкова. Однако секундой ранее лайнсмен поднял флаг - вне игры.

Мариупольцы продолжали штурмовать ворота Литовченко. Неутомимо кружили вокруг штрафной гостей Борячук, Вакула и Зубкова. Но найти брешь в слишком массированной обороне получалось не всегда. Активно вошел в игру Мишньов. Дмитрий едва ли не первым касанием нашел Борячука в штрафной "Черноморца" - удар Андрея метров с пяти отразил Литовченко. Пихаленок мастерски исполнил штрафной - Литовченко сделал еще один сейв.

Гости впервые раз за тайм приблизились к воротам Худжамова лишь на 83-й минуте - Аржанов пробил издалека.

Концовка матча прошла в осаде ворот "Черноморца". Но Литовченко снова был на высоте, надежно играя не только на линии, но и на выходах. Удар же головой Яворского на 90-й минуте цели не достиг - 0:0.

"Мы предполагали, что "Черноморец" будет всей командой обороняться (практически 10 футболистов играли возле своей штрафной) и рассчитывать на контратаки. Но за исключением двух-трех контратак "Черноморец" ничего не создал. Результат 0:0 нас не устроил. Усложнили себе ситуацию. У нас есть еще один матч на выезде, где нам нужно набирать очки", - отметил наставник приазовцев Бабич.

Отметим, что в таблице "Мариуполь" имеет 29 очков и занимает 5-ю строчку. Одесситы набрали 16 пунктов - 11 ступень.

Украинские Национальные Новости

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