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ФК "Маріуполь" втратив очки у матчі з "Чорноморцем"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Матчем між "Маріуполем" та одеським "Чорноморцем" стартував розіграш 21-го туру Української Прем'єр-ліги, передає кореспондент УНН.

У стартовий відрізок команди швидше придивлялися один до одного, ніж розкривали свої карти. Приазовці в свій актив можуть занести два швидкісних випади Вакули. У першому випадку Владислава випередив Литовченко, у другому - Рижук. Гості відзначилися двома кутовими і ударом Чорнія з гострого кута після класної передачі Аржанова - Худжамов був напоготові.

Ближче до середини тайму малюнок гри прийняв прогнозовані контури. Господарі перехопили ініціативу, а одесити відійшли великими силами назад, перейшовши на звичну гру "другим номером". Проте, не дивлячись на добре вибудувану оборону гостей, приазовці пару раз були близькі до взяття воріт Литовченко. Голкіпер "Чорноморця" впорався з потужним ударом Зубкова. Найнебезпечніший простріл Полегенько ліквідував Грачов. Борячук зробив кілька рейдів до воріт гостей, але Рижук і компанія були надійні.

Після перерви приазовці згвинтили темп і вже на 51-й хвилині Федорчук переправив м'яч у ворота після потужного удару Зубкова. Однак секундою раніше лайнсмен підняв прапор - поза грою.

Маріупольці продовжували штурмувати ворота Литовченка. Невтомно кружляли навколо штрафної гостей Борячук, Вакула і Зубкова. Але знайти пролом в надто масованій обороні виходило не завжди. Активно увійшов у гру Мишньов. Дмитро чи не першим дотиком знайшов Борячука в штрафний "Чорноморця" - удар Андрія метрів з п'яти відбив Литовченко. Пихаленок майстерно виконав штрафний - Литовченко зробив ще один сейв.

Гості вперше раз за тайм наблизилися до воріт Худжамова лише на 83-й хвилині - Аржанов пробив здалеку.

Кінцівка матчу пройшла в облозі воріт "Чорноморця". Але Литовченко знову був на висоті, надійно граючи не тільки на лінії, але і на виходах. Удар же головою Яворського на 90-й хвилині мети не досяг – 0:0.

"Ми припускали, що "Чорноморець" буде всією командою оборонятися (практично 10 футболістів грали біля своєї штрафної) і розраховувати на контратаки. Але за винятком двох-трьох контратак "Чорноморець" нічого не створив. Результат 0:0 нас не влаштував. Ускладнили собі ситуацію. У нас є ще один матч на виїзді, де нам потрібно набирати очки", - відзначив наставник приазовців Бабич.

Відзначимо, що в таблиці "Маріуполь" має 29 очок і займає 5-й рядок. Одесити набрали 16 пунктів – 11 сходинка.

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