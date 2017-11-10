ФК "Мариуполь" отказал "Динамо" в переигровке матча в УПЛ

"Мариуполь" на своем сайте опубликовал фотографии писем "Динамо" и своего ответа на него. Отвечая на просьбу соперника, мариупольцы отказали в идее сыграть встречи Премьер-лиги, чемпионата U-21 и U-19.

"Желание одного из клубов, даже Гранда украинского футбола, проводить матч или нет, не может иметь решающего значения.

Поэтому мы не можем согласиться с Вашей (адресовано "Динамо" - ред.) Предложением сыграть в поединке, который не состоялся в чемпионатах УПЛ, U-21 и U-19 ", - говорится в письме ФК" Мариуполь ".

Напомним, что матч "Мариуполь" - "Динамо" должен был состояться в конце августа , однако киевляне на него не прибыли, мотивируя свой поступок отсутствием гарантий безопасности в прифронтовом городе.