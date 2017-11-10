ФК "Маріуполь" відмовив "Динамо" у переграванні матчу в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. ФК "Маріуполь" дав офіційну відповідь на прохання київського "Динамо" про перегравання матчу, який не відбувся між командами в рамках 7-го туру УПЛ, інформує УНН з посиланням на прес-службу маріупольців.
"Маріуполь" на своєму сайті опублікував фотографії листів "Динамо" і своєї відповіді на нього. Відповідаючи на прохання суперника, маріупольці відмовили в ідеї зіграти зустрічі Прем'єр-ліги, чемпіонату U-21 і U-19.
"Бажання одного із клубів, навіть Гранда українського футболу, проводити матч чи ні, не може мати вирішального значення.
Тому ми не можемо погодитися з Вашою (адресовано "Динамо" – ред.) пропозицією зіграти у поєдинку, який не відбувся в чемпіонатах УПЛ, U-21 і U-19", - йдеться у листі ФК "Маріуполь".
Нагадаємо, що матч "Маріуполь" – "Динамо" повинен був відбутися в кінці серпня, проте кияни на нього не прибули, мотивуючи свій вчинок відсутністю гарантій безпеки в прифронтовому місті.