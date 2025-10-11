$41.510.00
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимости
10 октября, 14:10
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
10 октября, 14:04
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
10 октября, 13:35
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключений
10 октября, 10:53
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворит
10 октября, 09:44
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ФК "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" продолжает работу после проверки НБУ

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Финансовая компания "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" продолжает свою работу после проверки Национальным банком Украины. Компания предоставляет финансовые услуги в полном объеме и открыта к взаимодействию с регулятором.

ФК "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" продолжает работу после проверки НБУ

Финансовая компания "ЛИБЕРТИ ФИНАНС", один из крупнейших операторов валютообменного рынка Украины, официально заявила о продолжении своей работы после недавней проверки, проведенной Национальным банком Украины, пишет УНН.

Подробности

По сообщению компании, "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" продолжает предоставлять финансовые услуги в полном объеме согласно действующему законодательству.

Также представители ФК "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" подтвердили свою открытость к конструктивному взаимодействию с регулятором. Хотя компания не получала от НБУ никаких официальных решений о применении мер воздействия, она декларирует полную готовность учесть все возможные замечания в сжатые сроки. Это является частью стратегии, направленной на постоянное совершенствование.

Мы всегда подтверждали свою открытость и транспарентность. Учет любых замечаний позволит нам еще больше повысить текущие стандарты качества и скорости обслуживания наших клиентов

- отметили в компании.

В настоящее время операционная деятельность ведется в обычном режиме. Клиенты компании имеют беспрепятственный доступ ко всем безопасным и надежным финансовым услугам.

ФК "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" не только является важным участником рынка валютообменных операций, но и играет значительную роль в финансовой системе страны, ведь относится к числу крупнейших налогоплательщиков в своем сегменте.

Лилия Подоляк

ЭкономикаФинансы
Национальный банк Украины
Украина