ФК "Ингулец" устроит рождественский турнир в Днепропетровской области
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 2 января. УНН. В Желтых Водах 7 января 2017 г. состоится рождественский турнир по мини-футболу на призы футбольного клуба "Ингулец" среди юношей 2005-2007 годов рождения. Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе клуба.
Соревнования пройдут в спортивном зале ДЮСШ по адресу г. Желтые Воды, ул. Гагарина, 36. Начало в 10.00.
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Участие в турнире примут шесть команд: "ДЮСШ" (Желтые Воды), "Ингулец" (Петрово), "Юниор" (Пятихатки), "ДЮСШ-12-1" (Днепр), "ДЮСШ-12-2" (Днепр) и "Олимп" (Петрово).