ФК “Інгулець” влаштує різдвяний турнір на Дніпропетровщині
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 2 січня. УНН. У Жовтих Водах 7 січня 2017 року відбудеться різдвяний турнір з міні-футболу на призи футбольного клубу “Інгулець” серед юнаків 2005-2007 років народження. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі клубу.
Змагання пройдуть спортивному залі ДЮСШ за адресою м. Жовті Води, вул. Гагаріна, 36. Початок о 10.00.
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Участь в турнірі візьмуть шість команд: “ДЮСШ” (Жовті Води), “Інгулець” (Петрове), “Юніор” (П’ятихатки), “ДЮСШ-12-1” (Дніпро), “ДЮСШ-12-2” (Дніпро) та “Олімп” (Петрове).